疫情爆發至今兩岸航線縮減至不到原本的1成，隨著疫後新生活日常化，陸委會周四(3月9日)宣布，自3月10日起恢復10個定期航點，開放包括廣州、深圳等10個客運直航點以及13個包機航點，而台灣及大陸當地航空公司順應政策開放的市場需求，紛紛開始做逐步增班的規畫。

燦坤表示，繼港澳來台自由行鬆綁後，可以樂觀預視此次兩岸直航恢復將是關鍵一步，而燦坤持續引領3C通路產業起跑，隨時跟進兩岸疫情防控政策及市場競爭動態調整做為，以高效快速的應對模式，充分做好迎接陸客來台旅遊的布局準備。從這個起點繼續往後發展，在疫情風險可控下有望逐步開放，恢復至疫情前的陸客水準。

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