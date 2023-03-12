桃園市今天舉行國中小學力鑑定考試，總計有7人報考，其中最年長的考生為54歲的陳姓男子，多名考生因早年未完成學業因而感到遺憾，紛紛重拾書本盼完成自己的學業夢想。

現年54歲的陳隆義職業是名水電、油漆工，另個身分則是楊梅區山城社區發展協會理事長，也是這次鑑定考裡最年長的考生。他表示，自己到了這個歲數，工作做忙碌程度趨緩，對未完成的學業耿耿於懷，為了要彌補學歷只有國小5年級，自己報名參加國中小學力鑑定考試，上網找考古題做練習，直呼「離開校園這麼久，考試挺吃力的，不過應該考得過！」對自己有信心。

44歲的鹿姓考生國二時家中遭逢變故因而輟學，由於中學未畢業在找工作上處處碰壁，近幾年開始從事看護與居服的工作，在受訓時發現身邊同齡的講師可以侃侃而談、充滿自信，他卻因學歷不足無法升遷，因此參加學力鑑定考試，希望重拾書本一路讀到大學。

另名從越南返國的項姓華僑考生，4年前因故隨父母回台工作，未能繼續就學完成高中學業，由於原鄉文化差異，讓他深感自己所學不足，現在除了在工作之餘積極準備台灣的國中課程以外，希望透過這次學力鑑定考試證明自己的國中學力和實力，進而在今年秋天進入自己喜歡的餐飲科學習。

教育局表示，112年度國中小級自學進修學力鑑定考試預計31日前公告或寄發成績單， 全部考試科目均及格者，或這次考試各科目均達50分以上，而總平均達60分以上者，將由教育局發給國民中學或國民小學畢業程度同等學力鑑定考試通過證書。