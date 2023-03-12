桃園市青年局舉辦首屆「滑熱哈街頭文化節」，青年學子展現嘻哈、熱舞、滑板及塗鴉文化。（呂筱蟬攝）

桃園市青年局舉辦首屆「滑熱哈街頭文化節」，青年學子展現嘻哈、熱舞、滑板及塗鴉文化。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局12日首度舉辦「滑熱哈街頭文化節」，與全市嘻哈、熱舞、滑板、塗鴉等校園社團共同舉辦，吸引17校超過300名青年學子參加，現場有饒舌歌曲演唱、滑板社切磋技法、街頭藝術社現場噴漆塗鴉及熱舞魅力表演，展現桃園校園青年多元創意。

桃園市副市長蘇俊賓參與活動時表示，桃園市重視青年社群友善，今年首推桃園校園青年街頭文化活動，提供青年朋友揮灑創意與熱血的舞台，同時希望學校社團展演正能量，帶動桃園街頭文化蓬勃發展。青年局長侯佳齡也說，提供各項資源支持學生從校園社團開始培養興趣與專長，進而與職涯探索及未來就業連結，而街頭文化也不該有負面刻板印象，關心青年不被毒品、暴力、網路安全等問題危害，這次活動也連結市警局少年警察隊宣導反毒，一起關心青年身心健康發展。

青年局也說，今年第一次辦理街頭文化節，集結桃園市高中職及大專院校嘻研社、熱舞社、滑板社、街頭藝術社團，大家一起相聚交流，展現專屬於年輕人的活力與魅力，壓軸熱舞表演邀請第7屆桃園Union21高中職熱舞社團聯賽前5名隊伍演出，而現場饒舌歌曲演出，也都是由各校嘻研社學生原創填詞，學生們透過歌詞傳遞想法，展現嘻哈文化精神。現場也結合6校滑板社到場交流技法及教學，展現青年多元創意的街頭文化樣態。