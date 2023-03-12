香港信報報導，陳茂波又指，香港的發展也正值關鍵階段，在「愛國者治港」局面更加穩固的形勢下，要更加集中精力和資源，心無旁騖的全力發展經濟，全面推進高品質發展的目標。
陳茂波表示，香港既要讓金融市場保持創新動力和蓬勃發展，也要高度重視統籌發展與安全。同時，港府將全力加速科技創新及應用，以落實高增值發展的內涵，並在激烈的國際競爭中，開闢發展新領域、新賽道，開拓新動能、創下新優勢。
香港財政司長陳茂波12日發表網誌指出，2023年大陸兩會確定全年經濟發展的多項目標，並強調要「牢牢把握高品質發展這項首要任務」，大陸為推動高品質發展指明路徑，提出加快達成高水準科技自立自強、推動民營經濟健康發展等具體意見。
香港信報報導，陳茂波又指，香港的發展也正值關鍵階段，在「愛國者治港」局面更加穩固的形勢下，要更加集中精力和資源，心無旁騖的全力發展經濟，全面推進高品質發展的目標。
陳茂波表示，香港既要讓金融市場保持創新動力和蓬勃發展，也要高度重視統籌發展與安全。同時，港府將全力加速科技創新及應用，以落實高增值發展的內涵，並在激烈的國際競爭中，開闢發展新領域、新賽道，開拓新動能、創下新優勢。
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