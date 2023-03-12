雲林縣「2023北港燈會」各式花燈將運至北港糖廠整修，今年底繼續展出。（張朝欣攝）

雲林縣燈會在國際IAA MUSE Design Awards（繆思設計大獎）大放異彩，今年「2023北港燈會」光影藝術節榮獲展覽活動類別設計金獎，這是繼「2020北港燈會」獲展場設計獎項金獎、「2022北港燈會」概念設計類別金獎肯定後，第3度拿下IAA MUSE金獎，再次肯定「燈會原鄉在北港」稱譽。

2023北港燈會以光影藝術概念呈現，集結全美傑出工藝家蔡爾平、繆思銀獎林建華、交趾陶大師吳榮，以及黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵等藝師，聯手操刀20組作品，並首創結合藝師作品元素的「旋轉木馬」，透過傳統與創新，將燈藝作品及光影之美閃耀於國際舞台。

雲林縣長張麗善12日得知獲獎消息，表示北港鎮擁有豐厚的人文歷史、工藝傳統，是交通部觀光局授證的經典小鎮，未來將串起雲西文化觀光珍珠廊帶，以宗教聖地北港為首，結合百年糖業、大航海時代文化路徑，讓北港成為國內外旅客認識東方宗教工藝產業的門戶，深入了解花燈原鄉。

縣文化觀光處處長陳璧君說，2023北港光影藝術節是雲林厚工底蘊成果呈現，亦是「YUNLIN BEST雲林厚工學系列」首場活動，以地方文化品牌價值創造概念，塑造北港鎮為雲林文化觀光旅遊門戶，以期「香客轉遊客，遊客轉常客」，全面提升雲林觀光效益與產值，創造國際觀光吸引力。

「2023北港燈會」光影藝術節，展期適逢新春連假，情人節、白沙屯進香等節慶，吸引超過200萬人次造訪北港小鎮，經2個多月展演12日閉幕，各式花燈將運至北港糖廠蔗糖倉庫整修，今年底繼續展出，讓花燈原鄉持續璀璨亮麗。