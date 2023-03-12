2023世界棒球經典賽台灣隊12日中午預賽最終戰對決古巴隊，台灣好手張育成（前中）9局上敲出二壘打，送全隊唯一1分，嗨翻現場球迷，全場向張育成敬禮致意。（中央社）

2023世界棒球經典賽A組預賽近尾聲，12日午場賽事由地主台灣隊交手古巴隊，終場台灣以1比7吞敗，賽後場邊啦啦隊「經典女孩」與全場觀眾一起向台灣選手致意。（中央社）

This has been these fans all week. Down 7-0 in the 8th, still standing, still singing, still hoping. What an unforgettable atmosphere pic.twitter.com/Ig6h86qlyX — Matt Monagan (@MattMonagan) March 12, 2023

世界棒球經典賽分組預賽，中華隊不敵古巴隊，以1比7落敗，台中洲際棒球場現場2萬名觀眾熱情幫中華隊加油到最後一刻，讓美國職棒大聯盟記者Matt Monagan深受感動，在推特表示，多麼令人難忘的氣氛（What an unforgettable atmosphere）！

中華隊12日打到最後關卡，迎戰強敵古巴，派出先發投手陳仕朋，古巴隊派出本季效力樂天桃猿的新洋投雷法（Elián Leyva）。古巴首局就打下4分，中華隊直到第9局才打破鴨蛋，古巴終場以7比1獲勝，從中華隊手裡搶走8強門票，而中華強棒張育成也難過地流下男兒淚。

國職棒大聯盟記者Matt Monagan在推特表示，這一周都是這些粉絲。第8局以7比0落後，依然站著、依然歌唱、依然充滿希望，多麼令人難忘的氣氛！（This has been these fans all week. Down 7-0 in the 8th, still standing, still singing, still hoping. What an unforgettable atmosphere.）

中華隊兵敗之後，古巴晉級8強。如果荷蘭在晚場擊敗義大利，義大利就會在分組墊底，中華隊可以取得下屆2026年經典賽門票（分組前4名）。反之荷蘭輸球，就會成為5隊互比失分率，中華隊就會墊底而必須下屆再從資格賽打起。