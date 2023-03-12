2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中洲際棒球場舉行，中華隊一連對上巴拿馬、義大利、荷蘭，取得2勝1敗的戰績後，今(12)日中午迎戰古巴，試圖拿下8強門票，雖中華隊以1：7惜敗古巴，但場邊啦啦隊「經典女孩」的一連4場的加油聲，也讓球迷們印象深刻。
中華隊於8日首戰巴拿馬，球員們紛紛摩拳擦掌，意圖以最好的表現回應觀眾們的期待，此外，由中職各啦啦隊所派出的「經典女孩」，共有21位各具魅力的少女們，也在場邊帶來熱血應援歌曲以及舞蹈，讓場面一度熱血沸騰。
由「經典女孩」帶來的應援不只震撼全場，更走向國際，登上日媒報導。此外，連大聯盟官網記者官網記者摩納根（Matt Monagan）都被嚇到，在推特上以：「啦啦隊在觀眾席上跳舞，球迷們敲打加油棒，吶喊聲從本壘板後方一直傳到外野座位，現場聽起來就像一個15540人的管弦樂隊在你家客廳裡演奏。」形容現場的盛況。
而除了在場上賣力的以加油聲為中華隊應援外，經典女孩們在球場上的各式逗趣形象也引發網友熱議，舉凡林襄坐在台下的搞怪3連拍表情；秀秀子沒加入到合照，在一旁委屈的用雙手食指對抵等等，屢屢讓網友笑翻，直言：「太可愛了」、「太襄了！」
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