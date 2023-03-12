被稱為「山城生命救援線」的東勢豐原生活圈快速道路，歷經諸多爭議及停工等問題，去年通過二階環評，並於10月順利復工，台中市政府建設局指出，先前因公共工程困境，營造業未參與投標，近來原物料價格漲幅趨緩，已專案分析調整施工工資、工率成本，將針對第3標新興段重新招標。

東豐快速道路西起國道4號豐勢交流道，沿線經過豐原、石岡及東勢，2004年展開可行性研究，2014年動工並先施做第4、5標工程，卻於2018年完工後，東豐快又因環評問題遭法院撤銷，工程停擺，直到2021年二階環評通過，優先復工第3標土牛段，新興段則重新招標。

建設局長陳大田表示，國道4號豐潭段今年1月通車時，前行政院長蘇貞昌曾允諾會大力支持東豐快，目前第3標部分在土牛段石岡銜接大甲溪橋梁段已搭設工務所、施工藩籬等，並進行相關程序審查作業，待前置作業完成即可進入土方開挖的工程階段。

而在新興段部分，陳大田指出，之前因原物料價格上漲因發的公共工程困境影響，營造商未參與工程投標；近來原物料價格漲勢趨緩，市府專案分析，並調整工資、工率成本等，將重新進行招標，未來也將主動追蹤工程估驗付款、保障廠商資金調度等問題，盼在缺工缺料的情況下能創造優勢招標環境，盼營造商來投標。

建設局指出，國道4號豐潭段通車後，東豐快的興建更顯急迫，未來若完成將可延伸國道服務至山城、串聯高快速道路路網，並達到分流台3線車流；目前1、2標部分也在持續進行中，將待設計完備後申請中央經費審議，再進行發包與施工。