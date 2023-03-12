「Win or go home？」中華隊在經典賽預賽最終戰以1比7不敵古巴隊，無緣達成前進東京的目標，賽後球員們都留下不甘心的眼淚，打擊教練彭政閔給予這批球員高度肯定，相信未來這些球員都會是母隊、國家隊的主力，「我永遠相信他們，也期待他們。」

賽前中華隊名單公布後，外界對這次陣容的質疑就是攻擊端，中華隊仍用手中球棒打出成績，雖然最後東京夢碎，中華隊在攻擊端、幾位打者火燙的的表現仍受到肯定。

過去也曾扛過多年國家隊4棒的彭政閔，最能感同身受，知道穿上這件衣服所背負的壓力，「無庸置疑，他扛4棒這樣的成績不需要懷疑，他打得非常好，我覺得他是很棒的職業選手，懂的在關鍵時刻調適心情，去面對每次的比賽。」

「恰哥」相信，不管是在中華隊還是在大聯盟，大家都看到張育成的水準，「很期待他今年在大聯盟的表現。」他認為，中華隊在這次分組中只有張育成1名現役大聯盟球員，相比各隊擁有許多大聯盟好手，能打出這樣的表現，「我的立場是高度肯定他們的。」

總教練林岳平也說：「確實他是台灣最好的打者，證明他可以在大聯盟站穩一席之地，雖然一開始有點小風波，但他全心全意為國家、為球隊，把他所能都展現出來，感謝他能帶領中華隊。」

「餅總」坦言，沒有晉級一定會感到遺憾，但從組訓開始的這1個月，不能說是遺憾反而珍惜大家相處，一起為球賽準備、打出好的球賽，「大家都看到球員拚勁，只是最終沒能達到晉級目標，往後台灣隊還是會繼續加油，中華隊會繼續加油！」