「剁椒臭豆腐牛肉麵」分量大器的手工自製醋泡剁椒，酸辣交織有辛有麻，讓人吃到欲罷不能。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

3月壽星於活動期間點購任一組套餐，完成指定條件可獲得抽獎機會。（山鯨燒肉提供）

山鯨燒肉充滿日式風格裝潢，還提供和服試穿，被稱為「和服燒肉店」。（山鯨燒肉提供）

深受網美喜愛的「山鯨燒肉」，以頂級食材、復刻日本的空間裝置和免費和服體驗聞名台中，去年底拓展2號店。（山鯨燒肉提供）

3月迎來史上超崩潰的補班地獄，不少餐飲業者推出特色優惠，包括買1送1、抽獎送好康等，讓民眾透過吃美食和撿便宜的雙重小確幸，彌補3月上班日爆多的鬱悶心情。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店去年推出的「臭豆腐牛肉麵」，買氣熱絡，農曆年前業者乘勢推出「剁椒臭豆腐牛肉麵」，濃郁溫潤的酸辣湯頭與獨特奇香也掀起討論。業者推出感恩回饋，即日起至5月31日止，每周一內用「逸林臭豆腐牛肉麵」及「剁椒臭豆腐牛肉麵」，可享買1送1優惠，每日限量供應。

台中網美燒肉店「山鯨燒肉」，以頂級食材、復刻日本的空間裝置和免費和服體驗聞名台中，去年底拓展2號店。歡慶新店誕生，3月31日前，兩店同步推出抽獎活動，頭獎為原價7180元的｢天皇全和牛饗宴｣套餐免費嗑。

3月壽星於活動期間點購任一套餐，將照片分享至網路平台及追蹤山鯨Instagram帳號，可獲得一次抽獎機會。不是3月寶寶也沒關係，消費｢天皇｣或｢皇后｣套餐，同樣將照片分享至網路平台，也能取得抽獎資格。獎項共有7個，頭獎為點選的該套餐免費，不含加購及升級部份，最高價可免錢爽吃｢天皇全和牛饗宴｣3人套餐。貳獎則是無料大啖原價3280元的奢華全牛雙人套餐，另有財富自由吐司、肋眼牛排、酥炸生食級干貝、松露和牛可頌、唐揚炸雞等獎項。