淡水商工中鋒蕭豫玟（中）爭搶籃板球。（黃世麒攝）

（18:15更新，補充最後賽果）111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍賽，挑戰4連霸的淡水商工開局遇到一些亂流而陷入落後，靠著第2節一波11比0猛攻，以38比29領先進入下半場，下半場淡商持續穩住領先，第4節尾聲更讓北一女約4分鐘一分未得，在場邊球迷高呼「4連霸」的歡呼聲中，終場淡商以81比59收下勝利，也完成賽史及隊史首次HBL女子組4連霸。

淡商中鋒蕭豫玟是各隊防守重點，第1節她面臨北一女中動輒包夾，以及籃下卡位的身體對抗，首節僅進帳1分，不過第2節她努力從中突圍，上半場已經有15分、17籃板，距離自己設下的單場30分、25籃板已經有一半目標，最終全場打下28分、29籃板。

不只蕭豫玟個人數據搶眼，淡商楊幸恩投進3記三分球進帳15分，郭雅玉、李恩芯各12分，李恩芯並傳出7次助攻，也有8籃板；北一女中則以張嘉凌11分最高。

場邊觀賽也有重量級球迷，包括體育署長鄭世忠、新北市長侯友宜，為場上奮戰球員加油。