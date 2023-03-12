阿秋餐飲集團經半年籌畫重返台中西屯區，新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」今（12日）盛大開幕，董事長廖豊民指出，過去位於朝富路的旗艦店每年有30萬食客造訪，挾此優勢霸氣回歸，新店保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更結合海鮮創新，提供舊雨新知餐聚宴客高CP值的選擇。
阿秋餐飲集團2005年在台中起家，創始店位於市政北七路上，以香港師傅獨門秘方製作的「大肥鵝」聞名。2008年5月喬遷至朝富路旗艦店，以多元化經營，不但是啤酒餐廳，還提供宴會菜色。2021年4月因用地售出遷移到北屯區同集團「好運來洲際宴展中心」。
去年中阿秋餐飲集團在台中七期重新覓得近800坪用地，斥資8千萬元打造全新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」，不但復刻原阿秋朝富店巨型水族箱，近百種生猛海鮮及進口的海產品活跳跳呈現，冰台上面活魚海鮮依照色彩整齊排列，還有9間包廂，多達40桌的辦桌空間。
廖豊民說，「阿秋大肥鵝海鮮樓」保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更加創新的海鮮料理，不只蒸、煮、烤、炸的做法，還有鍋物、生魚片盤、烤、炸海鮮盤可選擇，可簡單用餐，更可澎湃宴客，豐儉隨人，CP值超高。
另外店中更設有「阿秋海鮮市場」，提供日本直送海鮮、還有肉類、乾貨、蔬果等商品，還有阿秋大肥鵝研發的鵝油金蔥、醬料、滷味、拌麵等調理食品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。