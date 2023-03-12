「阿秋大肥鵝海鮮樓」12日盛大開幕，入門就是巨型水族箱，近百種生猛海鮮及進口的海產品活跳跳呈現，冰台上面活魚海鮮依照色彩整齊排列。（馮惠宜攝）

「阿秋大肥鵝海鮮樓」保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更加創新的海鮮料理，這道霸王海鮮鍋，滿滿多樣的海鮮，霸氣上桌。（馮惠宜攝）

「阿秋大肥鵝海鮮樓」這道霸王海鮮鍋，滿滿鮮蝦、扇貝、鮮蚵、小卷等多樣的海鮮，霸氣上桌。（馮惠宜攝）

阿秋餐飲集團經半年籌畫重返台中西屯區，新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」今（12日）盛大開幕，董事長廖豊民指出，過去位於朝富路的旗艦店每年有30萬食客造訪，挾此優勢霸氣回歸，新店保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更結合海鮮創新，提供舊雨新知餐聚宴客高CP值的選擇。

阿秋餐飲集團2005年在台中起家，創始店位於市政北七路上，以香港師傅獨門秘方製作的「大肥鵝」聞名。2008年5月喬遷至朝富路旗艦店，以多元化經營，不但是啤酒餐廳，還提供宴會菜色。2021年4月因用地售出遷移到北屯區同集團「好運來洲際宴展中心」。

去年中阿秋餐飲集團在台中七期重新覓得近800坪用地，斥資8千萬元打造全新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」，不但復刻原阿秋朝富店巨型水族箱，近百種生猛海鮮及進口的海產品活跳跳呈現，冰台上面活魚海鮮依照色彩整齊排列，還有9間包廂，多達40桌的辦桌空間。

廖豊民說，「阿秋大肥鵝海鮮樓」保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更加創新的海鮮料理，不只蒸、煮、烤、炸的做法，還有鍋物、生魚片盤、烤、炸海鮮盤可選擇，可簡單用餐，更可澎湃宴客，豐儉隨人，CP值超高。

另外店中更設有「阿秋海鮮市場」，提供日本直送海鮮、還有肉類、乾貨、蔬果等商品，還有阿秋大肥鵝研發的鵝油金蔥、醬料、滷味、拌麵等調理食品。