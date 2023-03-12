世界棒球經典賽台灣隊張育成手感火燙，總計敲7安、包括2轟，今天確定淘汰後眼淚沒停過，從剛開始徵召風波到「絕對忠誠」，國外打球孤單，張育成感謝經典賽全台球迷「站在我們這邊」。

不捨滿場台灣球迷！張育成淚謝大家：到國外就沒人鼓勵我了。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

世界棒球經典賽張育成是台灣隊陣中唯一現役美職大聯盟球員，也打出大聯盟身手和表現，預賽總計4場比賽共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，對荷蘭比賽驚天滿貫砲最振奮人心，今天對古巴隊也有1支二壘打，貢獻1分打點。

張育成賽後走回休息區開始淚流不止，一開始委婉拒絕受訪，整理情緒後走到媒體面前，一開口眼淚還是流不停，他表示，原本以為還有機會晉級，講到知道台灣隊失分太多被淘汰時掩面拭淚，「說好的目標沒有達成，但沒辦法，這就是棒球的一部分，我們要接受它」。

此次經典賽徵召球員也有風波，張育成被球迷戲稱為「逃兵阿成」、「二兵阿成」，張育成坦然接受，用好表現讓球迷認同他，「敬禮」慶祝手勢成為風潮。

張育成表示，此次經典賽最感動的地方就是感受到大家的凝聚力、團結不放棄。多年在國外打球，張育成表示，「在國外很孤單，沒有人站在我這邊，只能默默吃苦」，但是經典賽不一樣，「感覺大家都站在我這邊」。

張育成遺憾沒有把「敬禮」風潮帶去日本，但也提到台灣隊盡力了，接下來會越來越好，辛苦隊友們、大家都很努力，為了每分每秒的感動盡力，謝謝大家都拿出最好的自己、最好的實力，「我會帶著所有兄弟們的力量去美國，奮鬥今年的球季。」