土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）正式宣布，土耳其將於5月14日舉行總統和國會大選。

艾爾多安周五在簽署選舉決定後發表談話說，「我們的國家將在5月14日投票選舉總統和議員。」據半島電視台報導，土耳其此次選舉可能是該國幾十年來最重要的投票，艾爾多安長達20年的統治將面臨最大危機。

大多數反對派都支持土耳其第2大黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）與艾爾多安競逐總統大位。民族主義政黨「好黨」（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）最初反對基里達歐魯競選總統，質疑其沒有政治魅力，不知是否能擊敗艾爾多安。但阿克謝納爾隨後宣布支持基里達歐魯。

艾爾多安的聲望隨著土耳其經濟危機持續減弱，反對派指責他實行威權主義。儘管艾爾多安不斷辯護，但上個月土國東南部的毀滅性大地震造成4.6萬多人喪生，政府救災不力飽受詬病。

艾爾多安自2003年以來一直擔任土耳其總理。在土耳其政體從議會制轉為總統制後，艾爾多安於2014年一直擔任總統職位至今。他目前在土國與他所屬的正義與發展黨（AKP），仍然保有重要支持。