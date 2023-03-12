WBC世界棒球經典賽中華隊止步預賽，本次中華隊5比12不敵巴拿馬，11比7戰勝義大利，9比5擊敗荷蘭，最終1比7輸給古巴。雖然無緣晉級複賽，但中華隊的拚戰精神仍感動無數球迷，連政治人物都紛紛發文喊「謝謝你，中華隊」。台北市長蔣萬安也點名在台古之戰中表現亮眼的選手，曾峻岳投了2人次突流鼻血，防護員簡單幫忙塞衛生紙後止血續投；張育成在九局仍堅持不懈敲出長打得分，直呼要記住棒球帶給大家的感動。

本次經典賽中華隊首戰就出師不利，對巴拿馬一度被拉開到1比11，差點遭到「扣倒」提前結束比賽，雖然後來追到5比12，仍造成失分率過高，在戰績相同之下出線機會極低的不利條件。中華隊隨後展現強打火力，在林子偉、張育成、吉力吉撈・鞏冠接連轟出全壘打，林立也繳出猛打賞佳績的表現下，連勝強敵義大利、荷蘭。可惜這兩場比賽也使用掉不少封鎖力紮實的牛棚戰力，讓這些好投手在賽制限制下無緣最後一戰。

中華隊今(12日)對古巴一役，投打戰力未能延續前兩場的發揮，一下被拉開到0比7，打線僅有吉力吉撈・鞏冠的兩支零星安打。但曾峻岳在比賽後段頂住流鼻血狀況，單局飆出三記三振，第九局張育成也扛出開胡的中外野長打，展現不放棄精神，賽後也在場邊難掩情緒流下了英雄淚。

「謝謝中華隊！距離晉級複賽差了一步，大家不要灰心，保持熱愛國球的心。」蔣萬安賽後在臉書發文表示，今天中華隊與古巴之戰，曾峻岳投了2人次突流鼻血，防護員簡單幫忙塞衛生紙後，止血續投；張育成在九局仍堅持不懈，敲出長打得分。中華隊在賽場上全力奮戰、永不放棄的精神，已經遠遠超越了勝負。WBC經典賽將大家的心緊緊連在一起，記住棒球帶給我們的感動，我們一起加油！