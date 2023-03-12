許多人都希望能逐步邁向成功，然而放棄與堅持往往只在一念之差，同時又是決定輸贏的關鍵，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座最有機會靠著努力，創造財富自由的人生，其中第一名可說自律到極致。

▍TOP3：金牛座

金牛座做事腳踏實地，相較於投機取巧、耍小聰明，他們深知要想取得成功，只能不斷努力提升自己，創造無可取代的價值，才有機會展露頭角。此外，金牛座對金錢和數字特別敏感，很擅長投資理財，並且藉此積累更多財富，只有沒了經濟壓力，才能給足他們足夠的安全感。

▍TOP2：摩羯座

摩羯座是典型的工作狂，為了追求成功，他們有著非凡的決心和毅力，能夠將時間和身心全數投入到工作之中，即便必須忍受孤獨，他們也甘之如飴。摩羯座因為個性踏實、吃苦耐勞，往往能夠在工作領域中發光發熱，實現財富自由更是指日可待。

▍TOP1：處女座

處女座是完美主義者，對自己的要求很高，無論是在私生活還是工作領域都相當自律，加上個性穩重，遇到事情也能從容應對，把每件事做得盡善盡美。雖然處女座對自己施加極大的壓力，有時也會把自己逼得喘不過氣，但就是這樣「自虐式」的鞭策著自己成長，他們不僅抗壓力驚人，工作能力也十分強大，連帶收入也能水漲船高，累積不少財富。