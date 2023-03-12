郭沛恩（中）、郭昀萱（左）跟著姑婆楊好（右）練太極拳。（蘇美惠提供／張毓翎台南傳真）

郭沛恩（右二）、郭昀萱（右一）學拳僅2年，卻已是比賽常勝軍。（蘇美惠提供／張毓翎台南傳真）

郭沛恩在高手雲集的全國太極拳比賽中沉著應戰。（蘇美惠提供／張毓翎台南傳真）

就讀台南白河國小的郭沛恩、郭昀萱姐妹花，從小看著姑婆楊好、阿嬤蘇美惠練太極拳，2年前開始學習太極拳，家人除了聘請金牌教練涂景為指導，楊好也經常帶姐妹倆到田裡，在採果與澆水之間，注入太極原理，如蛟龍出海，燕子抄水，白鶴亮翅等拳架，增加小朋友練拳的趣味，姐妹倆即使學拳僅短短2年，卻已練就一身好功夫，更已是比賽常勝軍。

郭沛恩目前國小五年級，她的妹妹郭昀萱國小三年級，兩姐妹練習太極拳、太極扇已有2年，楊好時常帶著這2位寶貝孫女練拳、跑步，訓練體力和耐力，更成立向陽戀拳社，每天溫暖陪伴練拳。此外，兩姐妹跟著教練涂景為在公園每周一次學習，她們從基本功練起，經9個月的專業訓練後，涂景為鼓勵姐妹倆勇敢參加比賽。

姐妹2人每戰皆捷，接著連續參加太極拳錦標賽，如太極扇48式，太極拳18式及老架一路39式，均名列前3名。因為武術成績優異，郭沛恩去年獲選為台灣世界盃太極拳錦標賽國小女子組全能王第1名，郭昀萱則獲全能王第2名，同樣可喜可賀。

姐妹倆這個月到全國青年盃比賽，由於首次參加這場賽事，比賽時她們十分緊張，郭沛恩冷靜應戰，最終獲得老架一路第1名及太極扇48式第2名，倒是一起參賽的妹妹郭昀萱未得名，她顧不得自己得獎，趕緊安慰妹妹「沒關係，回家後姐姐繼續陪妳練」，妹妹則說自己會更努力，為姐姐得獎開心，姐妹情深。

蘇美惠說，期許孫女郭沛恩、郭昀萱2人，能以強大信念與堅毅不拔的態度，繼續努力，贏得更大佳績。