中華隊在預賽最終戰迎戰古巴隊，在4局下除了做出投手更換外，守位也做出異動，游擊手江坤宇與二壘手鄭宗哲互換守位，賽後總教練林岳平做出解釋，主要是因為江坤宇因前役挨觸身球，雖可打擊但傳球受影響，他也透露，其實「晚接午」的賽程讓有些選手身體出狀況，「這是很煎熬的球賽。」

江坤宇在昨天對戰荷蘭隊時首打席手部挨觸身球，防護員上前評估後繼續留在場上且打完全場。今天他同樣擔任先發游擊手，但到比賽途中與鄭宗哲更換守位，成為罕見畫面。

賽後「餅總」也解釋為何讓江坤宇移防二壘的原因，江坤宇昨天挨觸身球今天狀況還可以，第1打席打完後確認還可以，但傳球比較無力，基於他近期打擊狀況穩定所以再讓他打第2次，後來打完後就覺得不舒服就換掉。

林岳平透露：「其實今天接早場有些選手身體出現狀況，這是很煎熬的球賽。」中華隊在自辦熱身賽時就先模擬過3連戰且有「晚接午」的情況。