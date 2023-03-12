嘉義市政府今天表揚2023年嘉義市績優長照服務人員暨單位。（廖素慧攝）

嘉義市政府今天舉辦2023年嘉義市績優長照服務人員暨單位表揚大會，市長黃敏惠頒獎給36位長照績優得獎者及8組團隊，並舉手敬禮表達對長照服務人員的肯定及謝意，績優護理師黃渝雅則分享協助安寧患者做最後1次到宅沐浴讓患者安祥離世的經驗。

接受表揚的黃渝雅提及曾為一位陷入昏迷的居家安寧患者服務，她與照服員在機器設備與唸佛聲中，協助患者完成最後1次的到宅沐浴，後來得知服務對象於當晚安祥離世，是因為家屬向她及長照夥伴說「謝謝他們讓家人體面的離開」，她認為，對長照夥伴們而言，這就是「生命意義與價值」。

黃敏惠表示，嘉義市重視橘世代身心健康，2011年領先全台成為第一個「高齡友善城市」，超前布建高齡友善設施及相關配套作法，為嘉義市的長照奠定穩固基礎，感謝嘉義市所有1422位長照服務人員用心投入，為高齡友善城市努力，也減輕家庭照顧者負擔。

黃敏惠還說，截至今年2月底嘉義市有17.78％的高齡人口，超過全國平均17.62％，2022年長照需求人口數9000多人、長照服務涵蓋率已高達84.57％，這都是嘉義市1400多位長照服務人員努力的成果。

黃敏惠提到，長照服務人員深度接觸有病痛、失能、臨終長輩及家屬照顧者，也直接面對長輩及家屬的各種情緒，是高壓力的工作，還好長照服務人員不氣餒，仍然能堅守崗位，成為家屬的好夥伴、守護嘉義市長輩的重要支柱，要向他們致敬、感謝及喝采。