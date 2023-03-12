經典賽台灣主辦單位悍創運動行銷慘遭網友罵翻，Google評價也被刷至一星，甚至一度出現「永久停業」4字。(記者林毅翻攝自Google Map)

中華隊在今天(12日)下午不敵奪冠大熱門古巴後，以2勝2敗離開經典賽事，然而前一晚比到晚上10點半，隔天中午就「無縫接軌」迎戰古巴，讓廣大球迷對於主辦單位悍創運動行銷非常有意見，不僅灌爆臉書大罵，甚至就連Google評價也全被一星洗榜，悍創還一度改為「永久停業」。

中華隊11日晚間雖以9:5戰勝荷蘭，但比賽結束時已經是晚上10點半，卻休息僅12小時，隔天中午就要迎戰強敵古巴，「晚班接午班」的賽程引發球迷不滿，更有人質疑，其他強隊都享有每場皆為晚場的安排，台灣身為地主國，竟然要晚接午，除了湧入悍創運動行銷臉書大罵，連Google評價也被一星洗榜：「台灣人專搞台灣人」、「鄉相信主辦一定是體諒觀眾，怕觀眾太晚回家吧」、「太會排賽程，不能0星只好給一星」、「謝謝這麼用心的安排 晚接午 呵呵」。

此外，也有球迷針對其他事情，如轉播與紀念品開罵：「官辦熱身賽有線電視不轉播超無言」、「連轉播資訊都可以搞錯」、「什麼應援品紀念品都沒有，被罵爆才從第二場開始發，我們第一場買票進場的都智障？」。

悍創運動行銷短時間被超過600人猛灌負評，除了公司性質被網友惡搞為「位於竹北的活動企劃師」外，甚至一度掛上紅標「永久停業」，但現已恢復正常營業時間顯示。