由慈濟基金會與基隆市政府教育處、環保局、消防局共同策劃的「慈濟 x PaGamO 環保防災勇士 PK 賽」，12日下午在基隆慈濟靜思堂舉行，共有基隆41所國小共122位選手齊聚一堂進行競賽。基隆市長謝國樑也赴會場致意，為參賽的小選手們加油打氣。

這場比賽是藉由最受年輕學子喜愛的電競比賽，全面提升學校的環境防災素養，激發學童自主性學習，讓環境教育的學習發揮最大效益，122位選手中，積分前10名的環保小勇士，還將代表基隆市晉級國際盃全球總決賽。

謝國樑表示，他懷著感恩的心情，來參與這場環保防災教育活動，慈濟人在證嚴上人的領導之下，積極參與全世界的救災跟公益活動，這場活動透過寓教於樂的方式，讓學子們學習社會公民及環境永續的精神，實在是相當難能可貴。

自去年9月起，在慈濟基金會、教育處、基隆市環保局與消防局的努力之下，推動環保防災勇士培育計畫，慈濟志工為使環境、防災教育向下扎根，逐一前往各校拜會說明培育計畫，使得這次參與的學校達41所，參與率百分百，讓學生從體驗中學習，學習效果既深刻又有效。

教育處處長劉美蘭表示，透過本次與慈濟基金會合作辦理PaGamO 環保防災勇士 PK賽，除了落實108課綱素養導向，讓孩子都能自動自發的學習、愛護環境，更重要的是讓孩子把這份使命感傳遞出去影響更多人，達到教育共好的目的。更感謝慈濟基金會從疫情期間，對基隆的孩子就給予照顧，又推動這麼有意義的教育活動，期勉所有師生都能以永續生態、永續生活、永續家園的理念，做好環保愛地球與保育生態，讓我們的孩子從小就有環境素養，也能全面提升學校的環境防災意識，讓我們的地球更美麗。

基隆市消防局也在活動現場設置了三處攤位，由救護教官現場示範「叫（叫病人）、叫（求救）、壓（壓胸）、電（使用AED）」AED操作重點，並且讓民眾實際體驗CPR操作流程。此外「強韌臺灣防救災計畫」海洋大學也分享目前防救災重點，並透過災害潛勢圖及地震畫冊等，讓大家了解到居家安全的重要性。