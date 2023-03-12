WBC世界棒球經典賽，中華隊今日1:7不敵古巴，4場小組賽失分高達31分，確定遭到淘汰。不少網友也討論起中華隊表現，認為本屆投手戰力確實不如往昔，感嘆打擊出色卻輸得可惜。

一名網友在PTT八卦板發文表示，認為今年中華隊打線沒什麼好苛責，前三戰火力就打下25分，但投手四戰下來掉了30分，回憶以前有王建民、郭泓志、陳偉殷、潘威倫，讓他好奇「台灣的投手怎麼變這麼弱？」

貼文引起熱議，不少人也認為今年無強投，「近代的台灣強投真的比較缺，希望好好培養人才」、「台灣有幾個大聯盟或日職投手，你不會數一下嗎」、「沒強過，只能靠少數特例」、「以前還真的是比較強」、「可惜光靠張育成不夠，沒有王牌旅外投手沒用」。

不過有人緩頰，「江少慶其實狀況好的時候很殺，還有張亦也很強可惜受傷」、「這屆好球帶很小，沒有球威靠控球的軟投都會很慘，偏偏這種中職很多」、「2000萬人口能推出這樣不錯了啦」、「強投難找，萬中選一，久久才一個橫空出世」。

還有人感嘆台灣強投養成困難，「台灣有才能的都在國高中就被操爆了，剩下運氣好才能無傷上職業，當然稀有」、「這就好像甲子園投手投到冠軍後，開始走職業路就難走，年輕就被操壞」、「台灣只要出現新強投就是燒，這樣會強有鬼」。