16國阿根廷探戈好手一起飆舞。（柯宗緯翻攝）

來自各國的阿根廷探戈舞者體驗高雄海洋風情。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局攜手KTM （Kaohsiung Tango Marathon，高雄探戈馬拉松），合力舉辦「2023高雄探戈馬拉松」活動，今年3月初在高雄登場，來自16國逾200名舞者齊聚大跳阿根廷探戈，一連4天6場舞會後，也在高雄大啖美食、遊覽駁二等知名景點，大讚「高雄好好玩」，直呼還要再來！

16國200名舞者齊聚跳探戈 大讚「高雄好好玩」想再來

阿根廷探戈起源於融合浪漫歐風與熱情南美文化的阿根廷，搭配輕快又熱情奔放的舞曲，「城市探戈馬拉松」在世界各國及大城市行之有年，今年吸引來自16國，逾200位舞者及6位國際知名DJ共襄盛舉。觀光局長高閔琳指出，其中外籍人士占53％，美國、香港、韓國為前3名，其餘為東南亞、歐洲與拉丁美洲等國。

在飆舞競技之餘，也安排舞者走訪愛河、駁二、西子灣、旗津、高雄流行音樂中心、衛武營及夕遊高雄港等觀光景點。高閔琳提到，觀光局致力推動後疫國際觀光，努力行銷高雄國際觀光品牌，此探戈馬拉松活動，有助加速推升高雄國際旅客、國際舞者的觀光能見度、打開國際旅遊市場。

高閔琳也特別帶著「高雄熊」特別向各國舞者和DJ表達熱情歡迎、積極推廣高雄觀光資訊，並致贈「高雄好玩卡」及多國語言的高雄觀光旅遊摺頁，讓舞者、國際旅客在飆舞競技之餘，到高雄的各大風景區遊玩旅行都能暢行無阻。

主辦單位KTM還貼心替舞者準備豆漿、碳烤三明治、珍奶、鳳梨酥、麻糬、愛玉、海鮮熱炒及芭樂等滿滿高雄特色的在地美食，讓高雄美食美景深烙舞者心中。

香港舞者Sissy表示，這是她經歷中最難忘的探戈馬拉松活動，同時感受到高雄是個充滿魅力的城市。舊金山舞者Aaby Jaay則說，非常感謝高雄觀光局提供好玩卡，還有無敵海鮮美食讓人吮指回味，非常期待再度來訪高雄。

觀光局也透露，將認真評估明年與KTM擴大舉辦，希望能吸引更多來自世界各地的阿根廷探戈舞者。高閔琳表示，將持續加強優化高市「自由行」與「國際旅客」的旅遊服務，推動更多國際級觀光活動在高雄舉辦。