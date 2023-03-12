美國最新航母「福特」號首次配備完整的艦載機聯隊進行全戰力演練，與此同時，大陸國產航母山東艦也已完成航母的整備周期和訓練周期。陸媒指出，盡力提升艦載機出動效率，同為當前中美航母的主要任務，雙方離最終形成戰鬥力都只差一步距離。

大陸《環球時報》旗下軍事公眾號「樞密院十號」12日引述美國《海軍時報》（Navy Times）網站稱，美國最新航母福特號將首次配備完整的艦載機聯隊進行全戰力演練，這將是該航母具備全面作戰能力的最後一步。自3月2日開始的「合成部隊訓練演習」（COMPTUEX），是美國航母全面部署前的最後一道認證，同時旨在將航母打擊群元素進行完全整合。

美國海軍稱，此次演習在透過聯合規畫和執行具有挑戰性和現實性的訓練場景，評估航母打擊群在海上進行軍事行動和向岸上投射力量的能力。按照規畫，福特號在通過COMPTUEX演習後，將在今年晚些時候開始全面部署。

報導提到，由於福特號的艦島比「尼米茲」級航母的位置更靠後，從而騰出飛行甲板上的額外空間，可以讓艦載機的調度更為充裕。美國海軍稱，這些變化加上航母採用的最新技術，可以保證艦載機的出動效率提高30％以上。福特號採用的雙波段雷達系統和電磁彈射系統等新技術也將在演習中全面測試。

與此同時，大陸央視《軍事報導》日前報導提到山東艦時強調，「從單波次最大出動量的提升，到單位時間內最大出動量的突破，不僅僅是數字的變化，也是戰鬥力的提升」。顯然，盡力提升艦載機出動效率，同樣也是當前山東艦的主要任務。

與美國海軍的做法類似，航母編隊需要在大洋上與其他軍兵種合練，才能完整地檢測其最終戰力。據報導，山東艦去年如期完成既定作戰能力目標，已取得了戰備訓練的「通行證」，專家認為，這表明山東艦已經具備了遠海訓練的能力。樞密院十號強調，山東艦與福特號最終形成戰鬥力都只差一步距離。