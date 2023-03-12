台北市松山分局連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，並聯合建管、環保、衛生及商業等第三方警政單位以具體行動展現警方淨化治安的決心。（簡銘柱翻攝）

台北市松山分局連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，並聯合建管、環保、衛生及商業等第三方警政單位以具體行動展現警方淨化治安的決心。（簡銘柱翻攝）

台北市松山分局連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，並聯合建管、環保、衛生及商業等第三方警政單位以具體行動展現警方淨化治安的決心。（簡銘柱翻攝）

松山警掃蕩黑道幫派據點 聯合「第三方警政」展現執法決心

近期黑道幫派在飯店高調舉辦春酒，並以跑車甚有辣妹迎賓排場，引發社會不良觀感。為淨化轄區治安，強力打擊暴力犯罪台北市松山分局連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，並聯合建管、環保、衛生及商業等第三方警政單位以具體行動展現警方淨化治安的決心，查獲各類通緝犯14人、詐欺案溯源案件1件2人、毒品危害防制條例溯源案件3件7人並查扣第二級毒品安非他命共16包、大麻1包、MDMA搖頭丸12顆、注射針筒40枝、犯罪所得31萬餘元等不法事證。

松山分局強力掃蕩幫派，查獲具有竹聯幫仁堂弘仁會幫派背景之黃姓賭博通緝犯，黃嫌經由臉書軟體中博奕討論社團成員介紹簽賭網站，以球類賽事做為賭博標的，向賭客收取賭金，經臺灣臺北地方檢察署112年3月8日發布通緝，深入瞭解後，發現黃嫌另涉及去（111）年5月臺灣臺北地方檢察署大門口發生鬥毆砍人事件，全案詢後將黃嫌解送臺灣臺北地方檢察署歸案。

松山分局要求各單位對於幫派分子列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，掌握該等幫派犯罪事證，向上溯源、向下刨根，並針對其所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。同時也呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，松山分局將強勢執法並依法究辦，以維護社會秩序、穩定治安。