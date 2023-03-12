楊懿軒（左）、洪暐哲出席《免疫屏蔽》開鏡儀式。（VIDOL提供）

楊懿軒（左）、洪暐哲演親密戲不尷尬。（VIDOL提供）

成立7周年的VIDOL影音平台推出都會耽美影集計畫，將連續製作《免疫屏蔽》、《絕對佔領》、《保留席位》、《恆久定律》4部BL戲劇搶攻腐女市場！其中由楊懿軒、洪暐哲擔任雙男主的《免疫屏蔽》12日舉行開鏡儀式，兩人擺出不同甜蜜姿勢，相互鬥嘴，看得出兩人已有一定的默契。

楊懿軒曾參與多部電影及劇集演出，洪暐哲曾是「樂華」第三代男團練習生，赴韓受訓。這次兩人一起拍BL，洪暐哲自爆兩人從學生時代就認識，已經7年了，中間因各自發展而未聯絡，現在一起拍戲，兩人都笑說「這是冤家路窄，但也是一種緣份。」

為了培養親密感，洪暐哲說兩人會私下約會，楊懿軒覺得BL也是一種愛情劇，對他而言沒感受多大的困難，笑說在親密戲上，因為洪暐哲很帥，所以就很自然地演下去。洪暐哲也認為，自己沒有心理障礙，因為愛情不分性別，當融入角色時，看到對方就會很自然地想親下去。

對於男男之間的感情，楊懿軒笑說在高中男生之間最容易發生，但那種感覺不算是喜歡，卻會有佔有慾，會關注對方一舉一動，包括對方去哪裡都想知道，「這就是曖昧吧？」洪暐哲笑說現在年輕人都喜歡看帥哥、美女，像他看到帥哥也會驚嘆「哇！好帥」。至於會不會「轉彎」，楊懿軒笑說「那看要有多帥」，洪暐哲則大方表示「我覺得沒有問題，因為他就是我喜歡的人！愛情沒有性別之分」。

該部劇情充滿青春校園的青澀感，描述在宮廟長大卻怕鬼的顧步夏（洪暐哲飾），在校園遇見學霸轉學生江馳（楊懿軒飾），從起初兩人不對盤，到顧步夏發現江馳是他怕鬼的解藥，最終兩人產生曖昧情愫。該劇其他演員包括鄭靚歆、夏宇禾、廖偉博、張凱翔、許博維等。

近幾年，BL戲劇已然成為市場上主流的類型劇種之一，也是跨越語言擁有國際市場的作品，2022年泰國近60部量產、日本推出10部BL作品、韓國則有15部BL劇播出。三立集團策略長蔡妃喬也是VBL系列影集的總監製表示，OTT市場需要的是獨特能吸引使用者的素材，為了呈現都會中愛的相遇、萌芽、誤解、磨合以及眷戀，VIDOL打造了不同型態的故事，試圖透過四部BL影集，讓全球觀眾和我們一步一步邁進探索不分性別的浪漫愛情。不間斷的作品，將滿足觀眾的黏著度，也期待能為台灣的演員們開創更多國際市場。