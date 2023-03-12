高雄市岡山區河華和前峰路的交叉口，今天下午發生一起鴿舍火警，廢棄鴿舍內外全被燒盡，起火原因仍待調查。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市岡山區河華和前峰路的交叉口，今天下午發生一起鴿舍火警，廢棄鴿舍內外全被燒盡，起火原因仍待調查。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市岡山區河華和前峰路的交叉口，今天下午發生一起鴿舍火警，一棟長久廢棄的架高鴿舍突然發生大火，消防局人員獲報後，出動13車21人前往滅火，火勢於15分鐘內控制住，6分後即撲滅，由於火勢迅速猛烈，廢棄鴿舍內外全被燒盡，起火原因仍待調查。

高雄市消防局表示，接獲岡山區河華路和前峰路的交叉路口發生火警後，消防局立即出動13車21人到現場救援，火勢下午1時控制，1時6分撲滅，初步研判廢棄鴿舍燃燒面積約30平方公尺，火勢未蔓延周邊工廠，幸無人員受傷，詳細起火原因仍待釐清。