日本大學開發的地雷探測器「ALIS」，最快今年春天運送4台到烏克蘭，該探測器較以往設備更易識別地雷。烏克蘭國家緊急服務中心（SES）負責人滿懷期待地表示，「能更快速讓地雷區變安全場域。」

日本共同社援引SES敘述稱，烏克蘭約17.4萬平方公里的土地殘留著地雷和啞彈，約占烏國3成土地；有人認為要完全清除需要幾十年的時間。其中激戰地區頓涅茨克、盧甘斯克和哈爾科夫這3州尤為嚴重，首都基輔的郊區也埋著地雷。

截至目前，SES當局就清除了32.5萬枚地雷，讓烏克蘭800平方公里土地成為安全區域。但烏克蘭廣泛區域仍殘留地雷，烏方排雷也伴隨著危險；在處理地雷過程中，該局已有13人死亡，64人受傷。此外，據稱以往的金屬探測器，也會漏掉塑料制的地雷。

日本東北大學佐藤源教授團隊開發的「ALIS」地雷探測器備受矚目。它結合了金屬探測器和地下雷達，探測到金屬或塑料地雷後，可通過圖像進行確認，該團隊稱之「能高效發現地雷」。