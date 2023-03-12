英國國王查爾斯三世5月加冕大典已成王室最搶手的角力場。有報導指，英王次子哈利梅根夫婦的一雙兒女亞契王子、莉莉貝公主因「年齡太幼小」未獲邀觀禮，卡蜜拉王后的孫子女則可望受邀。王室成員透露，已受邀的哈梅若真的出席，兩人恐面臨冷眼相待的處境，有如置身「冰島」。

查爾斯三世的加冕典禮預計5月6日在倫敦西敏寺舉行，當天剛好是哈利的兒子亞契小王子4歲生日。上週末英媒報導，哈利已接獲加冕典禮的電子邀請函，加上哈利的女兒莉莉貝日前以「公主」頭銜受洗，外界視此為英王在哈利自傳《備胎》惹出風風雨雨後接連遞出的橄欖枝。哈利與梅根尚未決定是否出席。

不過，英國王室兩代人的嫌隙可沒這麼容易搞定。英國《每日郵報》週日（12日）報導，王室家庭不只一名成員私下透露，薩賽克斯公爵與公爵夫人哈利與梅根若真的飛到倫敦觀禮，勢必面臨「社交冷處理」。

英國媒體報導，哈利王子與梅根的兒女亞契王子、莉莉貝公主並未受邀參加英王查爾斯三世的加冕大典。

報導指，哈利與梅根屆時若參加英王加冕典禮，夫妻倆在典禮當天很可能會撥一些時間與兩個孩子共處。不論哈梅原先是否有意帶孩子出席，白金漢宮未把亞契與莉莉貝納入賓客名單的決定很可能又令王室家庭氣氛更緊繃。

至於威爾斯王儲一家五口，目前看來威廉與凱特夫婦、9歲的喬治王子、加冕大典之前過8歲生日的夏綠蒂公主均將到場觀禮。路易斯王子即將於4月年滿5歲，威廉與凱特還在考慮是否帶他同行，據《週日電訊報》（Sunday Telegraph）稱，路易斯王子出席機率不低。

哈梅的一雙兒女未獲邀請，查爾斯三世的第二任妻子卡蜜拉這廂則有好消息。卡蜜拉的兒子湯姆有子女2人、年齡15歲與13歲，女兒蘿拉則有一對13歲雙胞胎，4名孫輩均可望受邀，而且有任務在身。據悉在加冕大典英王與王后接受聖油塗抹儀式的環節，卡蜜拉想讓孫子女替她拿著罩於頭頂上方的布罩。

對於這些說法，白金漢宮消息人士向《週日泰晤日報》表示，外界「完全不宜」討論王后的孫子女在大典負責什麼任務，若話題主角是英王的孫子女則無妨。

英王加冕禮成後，王室主要成員會在白金漢宮陽台一同露臉向民眾致意。哈利與梅根並未受邀參加這個環節。

王室成員的一名友人說，王室許多成員均無意與哈梅夫妻有任何社交往來：「王室親族會有不少人刻意冷落他倆。其中一人告訴我，『我希望他們兩個人的座位排在冰島』。王室家庭很多人就是不想再跟他們扯上任何關係，如果加冕典禮上非得見到這兩人，那就見吧，但沒打算跟他們交際。」