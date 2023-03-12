2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中洲際棒球場舉行，中華隊取得2勝1敗的戰績後，今(12)日迎戰古巴，試圖拿下8強門票，而網紅蔡阿嘎也特地扮成「襄蔡girl」應援古巴，意圖發揮「反指標」的實力。豈料，中華隊以1：7惜敗古巴，他只能無奈發文：「東京掰掰。」

經典賽事除了讓球迷們看的熱血沸騰外，場邊啦啦隊「經典女孩」也成為觀眾們的一大「嬌」點。此外，啦啦隊成員之一的林襄紅到國外，不只登上日媒報導，更成為日網友討論的話題人物，她在場邊應援的畫面，屢屢引起目擊網友的陣陣歡呼聲。

對此，多次自嘲自己是「反指標」球迷的百萬網紅蔡阿嘎也將自己打扮成「襄蔡girl」，戴上金色假髮、身穿淺紅色學生制服的他，特地應援義大利、荷蘭、古巴等中華隊比賽對手，而今日是中華隊能否前進東京的關鍵賽事，他在臉書寫下：「要來幫古巴加油囉！這場再成功帶塞（台語：帶衰）的話，我們就送襄蔡去東京！」希望讓自己「反指標」的實力再次發威。

不過可惜的是，今(12)日，中華隊以1：7的分數惜敗古巴，無緣日本門票。對此，蔡阿嘎於稍早前發文，指出：「襄蔡girl抗古失敗…球員們辛苦了！古巴午場真的很硬，6:0開始就被二子抓出門埋起來不給看電視，但還是來不及了。」更可惜的直言：「東京掰掰…。」而網友們也紛紛為中華隊獻上加油聲：「有破蛋就是精神勝利」、「球員們也辛苦了，最後依舊努力不懈入1分。」更笑稱：「就是蔡阿嘎害的啦，抓戰犯！」