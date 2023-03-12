1名網友今（12日）在臉書社團PO文，「對不起，我錯了」，稱自己一早就被機器人教訓。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1名網友今（12日）在臉書社團PO文，「對不起，我錯了」，稱自己一早就被機器人教訓，原來該名網友問時下最夯的ChatGPT聊天機器人，可以推薦宜蘭有漂亮妹子的地方嗎？慘遭機器人回覆，「這樣的詢問是不適當和不尊重他人的」，網友嘲諷「好吃的妹子呢？」，也有人點出，宜蘭真的出美女。

去年發布的ChatGPT為OpenAI開發的人工智慧聊天機器人，可以用文字對話自然的互動，在很多方面的專業知識領域上都能迅速回應，並顯示詳細的回答，讓許多人有問題都會使用該程式提問，雖然有時候回覆的會讓人啼笑皆非，但還是為現今最夯的聊天機器人。

該名網友在ChatGPT上詢問，「我想去宜蘭有漂亮妹子的地方，有什麼推薦的？」機器人回覆，不提供他尋找的內容，並說「請注意，這樣的詢問是不適當和不尊重他人的」，「性別和外貌無關於旅遊或任何方面的建議和推薦」，強調「應該尊重所有人的尊嚴和價值」，反而建議他尋找美麗景點和好吃的店。

網友紛紛留言說，「醋謎！不過宜蘭真的出美女」、「宜蘭妹子單純不虛華」、「重點是天然美」，還有人點出機器人的盲點，聲稱其觀念較正面，建議「給個說法就能避開陷阱了」、「換個方式問，宜蘭哪裡有美麗女孩喜歡的地方」，笑說這樣是不是就可以達成尋找漂亮女孩所在地的心願了。