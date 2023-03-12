一段從俄軍傳出的12秒短影片，介紹了烏克蘭寧死不屈的烈士。一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘被俄羅斯人逼著要說違心之論，但他平靜地吸了一口煙，看著折磨他的人的臉，並說：「榮耀歸烏克蘭」 ，下一秒他被亂槍打死。英雄的身分還沒確認，有兩位烏軍士兵最可能，其中一位已經安葬，另一位的遺體還未歸還。

英國衛報(The Guardian)報導，在影片引發熱議後，不少人懷疑真實性。不過這段視頻是俄羅斯士兵發佈到 Telegram 上，顯然俄國並不認為槍殺戰俘是有罪的。

在烏克蘭境內，則引發了身分爭議，這位抵抗象徵意志的烈士究竟是誰？目前有兩個部隊、兩個家庭認為那位烈士是自己認識的親友，為解決爭端，烏克蘭軍事部門正在考慮開棺驗屍，至少其一士兵的遺體已被送回。

確定身分之所以重要，不僅僅是1枚死後的英勇勳章，還有烏克蘭各地的城市已經準備為他獻上紀念碑，或以他的名字為街道命名。最終的判定不會讓這名烈士起死回生，但他的名字將寫入烏克蘭歷史，雖死猶生。

烏克蘭軍方最初的判斷認為，這名士兵是第 30獨立機械化旅的季莫菲 M 沙杜拉(Tymofiy M Shadura)，但他的目前仍屬作戰失蹤，在取回遺體之前，無法做出最終確認。據該旅的說法，沙杜拉是 2月3日在巴赫穆特(Bakhmut)附近失踪，那裡激烈的壕溝戰已經持續了7個月，數千人喪生。

但另一種說法，來自烏克蘭媒體和網路博主認為，被殺的士兵是42歲的亞歷山大•伊果•馬齊耶夫斯基(Oleksandr Igorevich Matsievskyi)，他是在去年11月被部署到巴赫穆特。

主張此說的烏克蘭記者尤里•布圖索夫 (Yuriy Butusov)提出的理由，是他有馬齊耶夫斯基被捕前1 天拍攝的照片，他的右眉上貼著一塊大貼布，而遇難者的右眉上也有類似的貼布。

只剩查驗遺體這個方法了，沙杜拉的遺體仍然下落不明，但馬齊耶夫斯基的遺體在1月份完成交換，並於 2月初歸還其家人，安葬於基輔東北部的尼任(Nizhyn)。現在他的墓已成為憑弔之地，每天都有數十名紀念者前來,為他的墳墓獻花。一個年輕人點燃了一支菸，放在墓碑邊上，彷彿要和馬齊耶夫斯基分享他沒有抽完的那一支菸。

戰爭開始的一年後，烏克蘭仍然需要英雄與榜樣，來鼓舞其隊的士氣，以應對血腥和不確定的巴赫穆特戰役。這也是雙方都在爭取他的身分的主因。

目前，已經有各種紀念他的意見，尼任市市長柯杜拉(Oleksandr Kodola)說：「他是烏克蘭抗戰到底的另一個象徵，可以是一座紀念碑、雕像，或者用他的名字，重新命名一條街道。」

各種附加故事也在流傳，馬齊耶夫斯基的部隊說，士兵的母親與兒子都認出了馬齊耶夫斯基的，據說，他母親還接過他的電話，是在去年12月29日，當時他告訴母親：「媽媽，我永遠不會投降！」

目前尼任市已經準備開墳驗屍，不過從他陣亡到送回遺體，保存情況並不好，但是或許可以比對影片的情況，由法醫專家檢視他身上的槍傷情況。

另一個可能的身分，也就是原本烏總參認定的沙杜拉，現在他的家鄉小傑列維奇卡(Mala Derevychka)，也把沙杜拉視為英雄，村里的一位長者說，這名士兵已是烏克蘭的榮耀！

認識沙杜拉的人說，影片中的人不僅長得像他，而且抽菸的方式、舉止和站立的方式也很像。村長說，沙杜拉是一個大家庭中的長兄，他沒有結婚也沒有孩子，與家人同住，有5個兄弟和1個妹妹。他的妹妹歐莉亞(Olia)說：「我覺得那是我哥哥。如果不是他，那有沒有人幫我找到我哥？」

軍方的認定在在幾星期後公佈。但對於許多烏克蘭人來說，結論並不重要，因為還有成千上萬的英雄、士兵或戰俘以同樣的勇氣面對死亡。