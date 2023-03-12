電信警察用儀器檢測在體育場四周檢測電波，與大會人員討論。（羅浚濱攝）

全中運跆拳道對打比賽電子設備系統不明原因斷訊失聯，在全部更新後6小時復賽。（羅浚濱攝）

全中運跆拳道比賽在新竹縣體育館進行，結束品勢比賽後12日進行各量級對打，賽程進行1個小時後，選手護具連結訊號的電子系統，突然發生斷訊及失聯狀況，在更換設備後6個半小時復賽，是否遭人刻意干擾訊號，仍有待調查。

縣府教育局體健科長張晉嘉指出，跆拳道對打比賽在12日上午9時，分5個場地同時展開，10時許首先發現第四場地出現電子設備感應問題，選手護具的訊號發生斷訊及失聯，裁判檢視後要求器材廠商進行排除。

未料，後續第三場地、第二場地也有類似狀況，大會在10點半宣布停賽，隨即進行整體場地電子設備檢測。

張晉嘉指出，電子設備移到其他空間檢測，訊號是正常，但移回場地又出現斷訊失聯，廠商反覆檢查測試，找不出干擾訊號來源，關閉館內5G訊號，排除無線網路影響，但場內電子設備依舊是斷訊情況。

縣府請電信警察到場用儀器檢測，電信警察在體育場四周檢測電波，找不出問題，向刑事局調更精密儀器來做檢測的同時，縣府請第二家廠商先在二個場地更換全部設備，下午4點半恢復正式比賽。

跆拳裁判表示，以往比賽電子訊號斷訊，都是個別發生，整個場地斷訊失聯還是第一次出現，檢測竟是找不到干擾源，真的令人匪夷所思。

縣府表示，目前還未有確實證據下，無法確認是否有人刻意干擾訊號，造成跆拳道賽程中斷6小時，可能需要電信警察做更進一步的調查。