國民黨立委陳玉珍表示，據她掌握陳姓上兵目前在廈門，消息具相當可性度。（陳玉珍提供）

金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵9日清晨失聯，傳出他疑因債務與感情因素穿著救生衣欲游往大陸，因體力不支在海上被大陸海警救起。國民黨立委陳玉珍表示，據她掌握陳姓上兵目前在廈門，消息具相當可信度。

陳玉珍進一步說明，陳姓上兵的家屬父母都有跟她聯絡，對方並沒有巨額的負債，大概欠銀行30萬元，且已經有做債務協商，每個月還幾千塊，也沒有感情糾紛，且他的父親調閱兒子的通聯紀錄，也未發現異常現象，上次休假回台灣的時候，還很正常的買了一些軍需品。