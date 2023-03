相對於歐盟在俄烏衝突中行動一致,學者認為,歐盟看台灣「是一個遙遠的地緣政治問題」,涉及極其複雜的中國/歐盟和國際政治關係,在此當下的回應可能還是緩步權宜,只有在談到半導體等經濟利益時,台灣才會亮起來。

歐洲智庫BRUEGEL高級研究員艾西亞(Alicia Garcia Herrero)撰寫台海情勢分析最新文章「European countries avoid being dragged into a conflict in Taiwan?」,刊登在《觀察研究基金會》(Observer Research Foundation)最新期刊,並成為話題。

該文點出,歐盟堅持一中政策,歐盟層峰也沒有跟進美方表態台海潛在衝突的可能回應。艾西亞認為,但在俄烏戰爭發生過程,歐盟-中國關係因中歐投資協議(CAI)突然中止而迅速惡化,且歐盟隱約認為中國大陸暗中支援俄羅斯入侵烏克蘭,「現在歐盟比較可能有些回應了,因為台灣的半導體優勢!」

艾西亞目前亦為跨國金融集團Natixis亞太地區首席經濟學家、香港大學和中山大學國際金融學院兼任教授。在長期研究歐亞關係的過程,她發現,歐盟從未像美國般對台灣採取任何具體政策,台灣也從未成為歐盟的戰略核心;直到台灣特定產業近年來的突出,才讓部份國家讓相關業者挺身講話,例如丹麥和德國在風電產業,荷蘭參與半導體供應鏈,而且歐盟是台灣最大的外國直接投資者(FDI),比美國大得多;最重要的是,台灣從歐盟獲得相當多的投資,相當於歐洲對中國大陸FDI的五分之一。

艾西亞指出,換句話說,歐盟成員國在台灣確實有經濟利益,而且歐盟認為和台灣有共同的民主價值觀,歐盟-台灣關係近年來、特別是近幾個月有所加強,例如布魯塞爾和台北2022年6月升級經濟對話,中東歐歐盟成員國擴大與台灣的雙邊聯繫、歐盟議員連續訪台等,並非巧合。