國內廚衛產業領導品牌台灣櫻花（9911），砸12億元打造台中櫥櫃新廠今（12）日正式開工動土，未來自動化新廠將可年產6萬套的系統廚具，預計2024年第四季投產，象徵櫻花的智能製造邁向一個新里程碑！

今日開工典禮由台灣櫻花集團董事長張永杰主持，出席者包括櫻花集團一級主管及此次承攬建廠工程的豐澤工程董事長莊正庭及其母公司聖暉（5536）董事長特助梁喬茵等共50多位，共同執鏟祈求工程順利平安。

台灣櫻花民國65年於台中神岡1,200坪工廠創業，之後陸續建構營運總部、廚電二廠及櫥櫃廠等四個生產基地，2022年合併營收已達82.01億元，年增8.4％，創下歷年新高！去年前三季EPS達3.47元，創同期新高，全年獲利續攀高峰可期，連續12年營收與獲利雙成長。

台灣櫻花表示，因現有廠房腹地條件限制，當前的人力、設備、生產方式已接近產能極限，櫻花三年前著手擘劃「智」造藍圖，以廚電與櫥櫃的生產邏輯進行整體價值流優化，規劃導入精實管理、設計流線生產，降低目前生產過程中的無效浪費，在新的流線生產下，打造產品少量多樣化特性的高度自主、彈性、客製化的智能生產環境。

櫻花「智」造基地預計朝兩階段推進，第一階段櫥櫃新廠基地超過5,000坪，是一座專門生產「系統櫥櫃」的自動化工廠，每年可生產超過6萬套的系統廚具，預計2024年第四季投產。

台灣櫻花表示，未來台中新廠，將更細緻化將產線區隔專案批量與零售客製化不同生產模式，以滿足建商與消費者不同客群的需求；此外，計劃引進多項自動化的生產設備，包括提高客製化門板產能的數位開料機、降低產線人力的自動機械手臂等，預計透過產線與製程的流線生產設計，將可大幅提升生產效率，有助於提高建商及消費者的體驗。

台灣櫻花第二階段計畫將目前的烏日廠增建與擴大，通過集中生產及供應鏈的串接，自動化生產設備讓生產流程更順暢，達成提升效率、降低成本及品質管理的目標，進而提高綜效，預計2026年完工並投入生產。

針對未來營運展望，台灣櫻花表示，基於品牌與服務優勢，市占率逐年提升，公司積極投入研發資源，不斷推出符合消費者需要的機能性產品，如美膚沐浴機、近吸式油機、淨熱飲機等，在小宅精緻化的趨勢下，消費者需求更高機能、高質感產品，因此在廚衛電事業和整體廚房事業，呈現「量增價漲」穩定成長的態式。

至於新產品、新事業，在現有事業的穩定基礎支持下發展順利，淨水產品因產品創新速度快及通路滲透率高，持續價量雙成長，業績呈激增態勢；家居因應房市高總價低坪數的小宅需求，規畫不同房型的裝修設計解決方案，深受客戶青睞，營收可望逐年成長。

法人分析，櫻花將四個生產基地重新整合布局，預期資源整合效益下，將讓可配置的產能更加多元，有助於櫻花多品牌、多產品的深化經營，展現公司正逐步落實以一站式服務，提供客戶整體解決方案的企圖心。

此外，法人表示，櫻花第一階段櫥櫃新廠包含土地購置，總投資額估約12億元，第二階段廚電廠則是整併各廠區進行增建與擴大，預估投資額約7～10億元，整體建構智造基地的資本支出約在20億元，預計2026年底完成兩階段生產基地布建後，投資效益將可逐年發酵。