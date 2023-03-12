中華隊今天在世界棒球經典賽不敵古巴無緣晉級，蔡英文總統表示，這次經典賽我們共同見證了一次又一次球員們發揮拚勁、逆轉求勝的精采時刻。「所有台灣隊的英雄，我們永遠以你們為榮」。至於此次經典賽最熱血的時刻，副總統賴清德則首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打。

蔡英文指出，在這次的世界棒球經典賽 中，所有台灣球迷都團結一心為台灣隊加油，我們共同見證了一次又一次球員們發揮拚勁、逆轉求勝的精采時刻。我們也看到，滿場的球迷，不論台灣隊領先或落後，大家都沒有放棄，仍然奮力加油、吶喊，不到最後不放棄希望，令人感動。

她說，當台灣球員有好表現、擊出全壘打時，大家的熱血沸騰與感動，相信也已經深深留在每一個球迷心中。「所有台灣隊的英雄，我們永遠以你們為榮！」「TeamTaiwan！挺台灣！」

副總統賴清德也表示，非常可惜，今天只差最後一步了，無論如何，要向台灣英雄們表達最大的鼓勵與感謝。台灣在分組預賽一開始並不被看好，但我們在對義大利及荷蘭的比賽中，展現堅強的韌性，發揮年輕、拚勁的特色，才有最後與古巴一拚晉級的機會。

他認為，義大利及荷蘭隊中有許多大聯盟現役球員，台灣可以擊敗這兩支國家隊，已經是歷次國際賽相當難得的紀錄。尤其台灣的進攻相當出色，不只張育成、鄭宗哲等旅外戰將，本土球員例如林立、陳傑憲、江坤宇、吉力吉撈·鞏冠的打擊發揮也相當優異，讓台灣在分組排名上，一直保有競爭力。

本次經典賽最熱血的時刻，賴清德首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，「全台灣的球迷這一刻都沸騰了！我相信，這就是台灣棒球的魅力」，經由一場場的經典戰役，建立共同的群體記憶。他也反問大家「覺得這次最經典的畫面，又是哪一球呢？」

他說，美好的一仗已經打過，他感謝台灣英雄們，帶給我們一場場扣人心弦的經典戰役，「這是今年春天最動人的回憶。我也預祝選手們，回到母隊後都能有精彩的表現」。他也邀請球迷朋友們，持續支持台灣棒球。不論是中華職棒或是旅外球員的動態，關心與鼓勵，永遠是對球員最大的支持。「我永遠以身為台灣的球迷為榮，Team Taiwan！台灣加油！」