台北流行音樂中心產業區去年下半年開幕，受新冠肺炎疫情影響，表演活動隨之減少，卻有商家「北流卡夫卡」即使經營不易，仍希望成為北台灣流行音樂孕育地，近期展開「新聲報到」活動，不只提供新生代樂團表演場地、器材、燈光等設備，還給予5000元車馬費。

北流卡夫卡去年9月在北流產業區正式開幕，基於成為北台灣流行音樂孵化場域的理念，11月起推出「新聲報到」報名活動，希望每周五有1組新生代樂團使用現場設備、場地表演60分鐘，並給予新台幣5000元車馬費，吸引逾50組樂團或個人樂手報名，最終30團獲選，今年2月起每周五都有樂團在此店表演，目前表演已排到7月。

北流卡夫卡經營團隊新視紀整合行銷公司表示，新生代樂團唱功佳，也具舞台魅力，只是缺乏專業場地讓團隊歷練，新聲報到正好提供樂團場地、器材及燈光相關專業設備，讓團隊培養知名度，北流卡夫卡也能藉此增加顧客前來的動機，兩者產生互補效用。

新視紀整合行銷公司董事長翁銘隆指出，目前已為新聲報到投入逾1000萬投資金，因為除了場地及硬體設備，食物也下不少功夫，就是希望讓來聽團的民眾享用台式、台式、日式、中式、義式、美式等各國料理，聘用的廚師還擁有日式料理及法國藍帶執照。

翁銘隆補充，未來將規畫一日走讀活動「漫步南港．知性之旅」，路線涵蓋松山療養所、台北流行音樂中心、北流卡夫卡（下午茶加休憩）、台北瓶蓋工廠文創園區、捷運南港展覽館站，希望讓大家更了解南港。