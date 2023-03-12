女星大S曾與大陸商人汪小菲結婚，兩人婚姻只維持十年就宣告破局，大S離婚後火速和多年前的男友韓星具俊曄結婚，汪小菲為此多次在社群平台上表達不滿，離婚後汪小菲認愛女友張穎穎，不料感情見光後傳出分手消息，近日汪小菲被狗仔拍到頭頂似乎禿了一塊，引起網友討論。

近日大陸狗仔「攝影劉大錘」上傳一段影片，影片中張蘭與汪小菲一同外出，張蘭穿著白色大衣與套裝，一頭濃密長髮披肩，人看起來十分精神，汪小菲身穿黑色西裝站在張蘭身側，不時與張蘭說話，不過拍到的汪小菲背影中，他的頭頂明顯有一塊沒有頭髮，可以看見頭皮，似乎是禿了，讓狗仔吐槽「吃點黑芝麻吧」。

汪小菲被狗仔拍到頭頂禿一塊。（圖／微博）

影片曝光後，不少網友討論汪小菲的頭頂，有人猜測汪小菲之前確診新冠肺炎，當時還不小心摔了一跤撞到頭，傷處縫了好幾針，應該是傷口疤痕還沒好。也有人留言：「路燈一照像個燈泡哈哈哈哈」、「還行，至少不是光頭」、「這才有點好兒子的意思，別就只會對自己媽媽橫」，有人注意到張蘭的身體狀況似乎不太好，「蘭姐膝蓋真的不太好了，蘭姐注意身體」、「走路看出來腿是真的不好」、「好像快70歲了，不管咋說，為了生意，挺能拼的」。

汪小菲近年創立餐飲品牌「麻六記」，為了公司他多次參與線上直播宣傳，除了線下的餐廳，為了因應疫情也推出料理包，近日他透露麻六記將在西安開店，事業越來越好引起不少網友討論。