5天內力拚4場比賽，中華隊最後一天氣力放盡，以1比7輸給勁敵古巴，2勝2敗無緣晉級經典賽複賽。包括吳念庭、陳傑憲等主力球員在內，賽前坦言「晚接午」確實有疲累感。對古巴之戰結束後，主辦單位悍創運動行銷，粉專湧入大批球迷開譙怒嗆「我就問這什麼爛賽程？」媒體人黃揚明對此表示，去檢討悍創就過頭了，賽程安排是美國大聯盟的權限，分組預賽承辦單位沒有這個權力。悍創對此則回應稱「我們概括承受」。

「請大家把掌聲留給所有英雄，臺灣有你們真好！」悍創在中華隊輸給古巴隊後PO出這篇文章，但卻馬上引來球迷瘋狂留言，批評主辦國卻未享有主場賽程優勢，11日晚間力克荷蘭後，比賽已超過晚間10點，隔天還要打中午12點的賽事，且攸關晉級與否，狂噓「我在電視機前看比賽都累了，球員不累嗎」、「你們到底怎麼協調的？把責任推給大聯盟嗎」、「我就問這什麼爛賽程」、「掌聲當然給球員，你們比較需要噓聲」。

經典賽開打前，已有球迷提出質疑，日本、美國都是當地時間晚間7點的比賽，台灣身為主辦國之一，卻是唯一要打「晚接午」的主場隊伍。中華隊打擊手吳念庭、陳傑憲都坦言，身體有疲累感，但仍會全力以赴。只是這種高張力、一翻兩瞪眼的比賽，若能多半天休息，結局或許不同。

黃揚明今(12日)在臉書發文指出，雖然這次網路上不少責備承辦這次經典賽賽事的悍創行銷的聲浪，無論是票價太貴或是相關賽務工作，都有人抱怨，但說真的，若不是他們願意出資400萬美金（1.2億新台幣），A組預賽就不會在台灣舉辦了，2萬人一起吶喊加油的地主優勢就沒有了。

黃揚明強調，該檢討的當然要檢討，可是去檢討悍創：「中華隊賽程排的很爛，怎麼可以前一天晚場接隔天午場。」那就過頭了，賽程安排是主辦單位「美國大聯盟」的權限，一個分組預賽的承辦單位沒有這個權力的。

面對球迷怒火，悍創稍早也做出回應，表示球迷如果需要宣洩缺口「我們概括承受」，也強調去年開始就有努力協調賽程，但最終還是得以大聯盟決定為主。