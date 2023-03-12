中華隊在第5屆世界棒球經典賽以2勝2敗止步預賽，曾在未開打前就受到討論的賽程安排在中華隊遭到淘汰後又「炸鍋」，尤其是「晚接午」的賽程對球員體力恢復是一大考驗，承辦此次賽事的悍創運動行銷表示，當初已經盡力跟大聯盟協調，在可動範圍內盡力爭取，也願意承擔球迷的批評。

中華隊這次經典賽預賽賽程在8日對巴拿馬，休兵1天後進行3連戰，依序面對義大利、荷蘭、古巴，前3戰都是晚上7點開打，但最後1場對古巴卻要面臨「晚接午」的賽程，球員休息成為一大考驗。

雖然先前自辦熱身賽時，中華隊就提前演練這樣的賽程，但有些球員在正式開打後，面對更高張力、高壓的比賽中身體還是出狀況，總教練林岳平也坦言，「這是很煎熬的球賽。」

加上中華隊在最終戰不敵古巴、前進東京夢碎，也讓賽程安排再度引發熱議，將矛頭都指向悍創，並提出質問，「為什麼同樣是地主國的日本卻可以4場比賽都打晚場。」

對此悍創運動行銷總監高偉凱表示，悍創是經典賽承辦單位，賽程安排是主辦單位大聯盟安排，悍創能做的只能從可動的範圍內盡力協調、爭取，他透露，原本大聯盟排給中華隊的賽程甚至出現2場午場賽事，但最後協調結果是3晚後接1午。

至於面對外界的質疑日本隊賽事安排，高偉凱說：「各個賽事舉辦地區大聯盟承辦人員都不相同，願意給的調整空間也不同，無法一概而論。大聯盟身為主辦方，勢必考量各隊公平性，無法給地主球隊完全有利的位置。」