雖然中華隊小組賽賽程已經結束，也確定無緣晉級淘汰賽階段，不過今（12）日晚間7點荷蘭交手義大利的比賽，對於台灣球迷來說仍是一場必須關注的重要賽事，若荷蘭今晚勝利做收，將以3勝1敗登頂A組榜首，而吞下第3敗的義大利則會來到小組墊底，下屆WBC就必須得從資格賽打起；不過義大利要是贏球，A組5隊戰績將同時來到2勝2負，根據規則將比較失分率來決定排名，對於4場比賽35局下來狂丟31分的中華隊相當不利，有很大的機會成為A組爐主。三局上荷蘭首名打者川普在1好1壞情況下，夯出右外野深遠飛球，看似已經遭到右外野手鎖定，不過受到現場風勢影響，球一路被吹過大牆外形成陽春炮。

荷蘭隊先發打線：

第一棒右外野手：狄德（Ray-Patrick Didder）

第二棒左外野手：大普洛法（Jurickson Profar）

第三棒游擊手：波格茲（Xander Bogaerts）

第四棒一壘手：桂格瑞斯（Didi Gregorius）

第五棒二壘手：J.史構普（Jonathan Schoop）

第六棒中外野手：柏納帝那（Roger Bernadina）

第七棒指定打擊：巴倫汀（Wladimir Balentien）

第八棒三壘手：西蒙斯（Andrelton Simmons）

第九棒捕手：川普（Chadwick Tromp）

先發投手：艾斯塔尼斯塔（Jaydenn Estanista）

義大利先發打線

第一棒左外野手：弗瑞利克（Sal Frelick）

第二棒游擊手：羅培茲（Nicky Lopez）

第三棒右外野手：小弗萊徹（Dominic Fletcher）

第四棒捕手：蘇利文（Brett Sullivan）

第五棒一壘手：帕斯夸提諾（Vinnie Pasquantino）

第六棒二壘手：馬斯卓波尼（Miles Mastrobuoni）

第七棒指定打擊：弗里斯夏（Vito Friscia）

第八棒中外野手：德魯齊歐（Ben DeLuzio）

第九棒三壘手：大佛萊徹（David Fletcher）

先發投手：哈維（Matt Harvey）