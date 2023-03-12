近期寫下隊史首次5連勝的台南台鋼獵鷹，12日作客對戰高雄全家海神，以106比94再度拿下勝利，刷新隊史6連勝，穩居聯盟排名第2。

獵鷹「拉拉山」三塔一如往常強打禁區，上半場「最強保全」阿修羅就繳出雙十，除摘20分，含2記外線，另有10籃板、布拉10分、7籃板及德古拉8分，靠著三位聯手拿38分取得領先。

易籃後，團隊遭遇一小段進攻亂流，此時海神外線開火一度追平比數，第3節末端阿修羅、吳彥侖先後貢獻4顆外線甩開海神糾纏，幫助獵鷹決勝節前要回6分領先，末節延續前3節進攻模式，最終獵鷹以106比94收下6連勝。

面對本周3連戰的海神，賽前劉孟竹教練提醒球員進攻端要更有耐心，消耗對手更多防守體力，「很開心我們將連勝推到第6勝，上半場雙方打得非常激烈，也知道他們這場是本周第3戰，體能負荷來講會受到一點影響，賽前不斷提醒球員防守端要更加有耐心，讓他們每一波進攻都花更多體能，雖然今天進攻一度有亂流，讓對手趁機追分，暫停讓球員緩和情緒，重新找回攻防兩端在賽前所設定的目標。」

考量團隊戰力，谷毛唯嘉此役輪休，吳彥侖及李漢昇輪流負責控球後衛角色，吳彥侖此役拿下6分、6籃板、5助攻與3抄截，這6分都在關鍵第3節的2記外線，「團隊上下很團結，不會單靠誰來得分，今天上場就是做好自己的本分，賽前漢昇讓我在融入團隊上幫助蠻多的。」

吳彥侖的表現備受劉孟竹教練肯定，「彥侖雖然是最晚加入球隊的，前面阿毛在場的時候，彥侖也幫球隊分擔很多事情，不管是進攻或防守，今天彥侖、漢昇輪流吃控球後衛角色，雖然帳面上只有6分，但那6分都在關鍵時刻穩定軍心，還有5助攻3抄截，進攻端成功串連隊友。」

另外，對手海神陣中有多位吳彥侖在義守大學的學弟、同學，吳彥侖透露賽前有跟邱子軒、呂威霆、蘇文儒等人垃圾話，恩師謝玉娟教練也在場邊，賽後雙方寒暄也互相鼓勵。