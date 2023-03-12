致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠。（本報資料照／陳冠宇攝）

大陸政府部門人事出爐，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠指出，這次人事在財經、公安國安兩部分沒有太大變動，且充分展現出權力集中與政經穩定的特性。

張弘遠分析，由於大陸新任國務院總理李強沒有豐富的中央治理經驗，外界擔心其國政處理能力，而新屆國務院人事結構中，部長們多有經驗，意味著大陸國家主席習近平設計人事命令時，有考慮到「傳幫帶」的權力傳承和執政穩定二事。

張弘遠解釋，這次人事除了考量「官員信任度」，即習家軍班底之外，也考慮到需要有人協助與配合李強的施政，其中包括令人感到意外的發改委主任鄭柵潔，因此，這份名單也充分展現出權力集中與政經穩定的特性。

張弘遠分析，大陸國務院副總理中，丁薛祥、何立峰是習近平眼皮子底下培養出的人才，屬於政治任命；張國清、劉國中則具有技術官僚背景、是來「幹實事」的。因此國務院副總理的人事安排，兼顧政治與技術的權力分配、平衡。

至於中國人民銀行（大陸央行）行長易綱續任，張弘遠指出，這意味著於人行改革過程中，中共中央肯定其對貨幣政策的把控。張弘遠進一步解釋易綱續任的理由：第一，大陸目前的貨幣政策與金融政策問題很大，必須由具經驗者把關；第二，作為海歸派、從技術官僚轉型到政治官僚，易綱面臨中美貿易戰、新冠疫情、美國升息等內憂外患考驗，其「政治可靠性」獲得認同與確立。

張弘遠強調，第三點最為重要。他說，此前人行行長熱門人選中，不乏國有銀行的負責人；易綱獲得連任，代表北京欲釋放強烈的政治訊號，不讓金融界實務人士掌握人行，以維持貨幣政策的客觀與獨立性。

至於何立峰、鄭柵潔、退役軍人事務部部長裴金佳、公安部部長王小洪皆具有於福建任職的經驗，張弘遠認為，這涉及中共二十大後的權力重分配，且這些職位都很重要，顯示習近平對早年在福建培養出的親信有更深的信任感。

張弘遠接著指出，地緣關係是產生政治信任的開始，這波人事任命是先從政治信任開始考量，再依據職能角色與專業歷練分配工作。此外，包括鄭柵潔、秦剛等人年齡皆不算大，仕途仍可期，係為培養「中國式現代化」過程中所需要的新領導階層，所以由此進行布局、提早梯隊接班。