前監察院長王建煊表態角逐2024年總統大選，預計3月29日正式宣布參選。入口網站「Yahoo奇摩」8日起針對「你認為王建煊的參選，有可能會分散泛藍票源嗎？」進行網路民調，截至12日最後結果出爐，37.4％的網友認為有可能分散泛藍票源，不過也有56%的網友認為不可能。
「Yahoo奇摩」8日起針對「你認為王建煊的參選，有可能會分散泛藍票源嗎？」進行網路民調，截至12日晚間6點，已有1.3萬名網友投票。有28.3%的網友認為完全不可能分散泛藍票源，27.7%認為不太有可能；19.2%認為還算有可能，18.2%認為非常有可能；6.6%表示不知道／沒意見。
該民調也問到，「王建煊表態參選總統，你認為會對2024選情有影響嗎？」44.6%的網友認為完全沒影響；23.9%認為影響甚微；15.1%網友認為有所影響，11.0%認為影響很大；5.4%表示不知道／沒意見。
文章來源：「Yahoo奇摩」網路民調
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