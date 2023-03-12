明基建設經過三年多的雕琢，12日公開25週年代表作「英倫湖畔」，這個只有11戶的「英倫湖畔」別墅產品，因屬市場唯一的面湖第一排電梯別墅新成屋，一進場就吸引30多組賞屋客，並傳出下訂成交的好消息。

維多廣告總經理鍾榮和12日表示，高雄澄清湖特定區因景觀獨特，近來成為建商推案重鎮之一，明基建設在搶到湖畔最後一塊面湖第一排寶地之後，12日正式公開推出「英倫湖畔」，限量11戶，以實價銷售4,980萬元起的價位，讓重視生活品味的富豪們，成為澄清湖「富豪區」的主人。

他說，「英倫湖畔」地坪從43坪到52坪，5樓建物的總建坪約108坪到120坪，戶戶有電梯及湖景，屬於市場唯一的面湖第一排電梯別墅新成屋，除了湖景，「英倫湖畔」還特別規劃其它透天或別墅沒有的地下室，可做為接待會所、酒窘、家庭劇院，讓屋主有另一揮灑的空間。

鍾榮和指出，因採預約制，客戶能夠很從容的賞屋，確保看屋品質，12日的開賣現場，預約賞屋組數超過30組，賞屋主要客層為企業主、開業醫生及科技業主管，已有客戶看完之後，心動下訂，買家還表示要邀約好友一起買隔壁。

他說，「英倫湖畔」除了是富豪聚落，在生活機能上，也相當完備，10分鐘車程可到文山特區、建工商圈和巨蛋商圈，以及衛武營，在交通上，除了可連結國一及國十，未來的高雄捷運黃線鳥松站，也在附近。