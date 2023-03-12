英國金融時報報導，比亞迪國際合作事業部兼歐洲汽車銷售事業部總經理Michael Shu表示，英國甚至未進入其第一家歐洲工廠的前十名可能選址行列，最後確定的候選地點包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利。
另一方面，比亞迪泰國乘用車生產基地奠基儀式於當地時間10日舉行，該項目占地約96公頃，預計2024年投產，年產能約15萬輛新能源車。比亞迪泰國廠預計將採用右舵汽車技術，生產的汽車將投放到泰國本土市場，同時輻射周邊東協國家及其他地區。
外媒報導，由於英國脫歐，中國電動車製造商比亞迪排除在英國建立其第一家歐洲汽車廠的可能性。比亞迪制定計畫，希望在十年內能主導歐洲電動車市場，目標是到2030年占電動車銷量的十分之一，並希望躋身歐洲前三大電動車品牌。
英國金融時報報導，比亞迪國際合作事業部兼歐洲汽車銷售事業部總經理Michael Shu表示，英國甚至未進入其第一家歐洲工廠的前十名可能選址行列，最後確定的候選地點包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利。
另一方面，比亞迪泰國乘用車生產基地奠基儀式於當地時間10日舉行，該項目占地約96公頃，預計2024年投產，年產能約15萬輛新能源車。比亞迪泰國廠預計將採用右舵汽車技術，生產的汽車將投放到泰國本土市場，同時輻射周邊東協國家及其他地區。
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