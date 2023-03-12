英國金融時報報導，比亞迪國際合作事業部兼歐洲汽車銷售事業部總經理Michael Shu表示，英國甚至未進入其第一家歐洲工廠的前十名可能選址行列，最後確定的候選地點包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利。

另一方面，比亞迪泰國乘用車生產基地奠基儀式於當地時間10日舉行，該項目占地約96公頃，預計2024年投產，年產能約15萬輛新能源車。比亞迪泰國廠預計將採用右舵汽車技術，生產的汽車將投放到泰國本土市場，同時輻射周邊東協國家及其他地區。