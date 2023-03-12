動保處表示，現行動物保護法明文規定，特定寵物犬、貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申請免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

高雄市動物保護處今天到大樹區竹子寮靶場舉辦犬貓絕育三合一活動，民眾紛紛帶著家中毛小孩來參與，現場除提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打服務外，動保處也在活動中增設動物醫療服務站，提供免費的動物醫療諮詢和付費動物診療等服務。

動保處處長葉坤松表示，考量偏鄉缺乏動物醫療資源，飼主在飼養犬貓過程中，除了寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育等基本飼主責任外，可能會面臨毛小孩的其他疾病照護或飼養衛教上的需求，為提升動物福祉，動保處在活動中另聘請臨床獸醫師並設置動物醫療諮詢站、擴大動物醫療項目，供毛孩爸媽有其他動物醫療上的選擇！

今天活動有165隻犬貓打了狂犬病疫苗、26隻打晶片辦寵物登記，還有80隻犬貓完成了絕育手術。葉坤松提醒，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為了毛孩的健康最好都要結紮！

動保處表示，現行動物保護法也明文規定，特定寵物犬、貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申請免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰！此外，未辦理寵物登記與施打狂犬病疫苗也將處新臺幣3千到數萬元不等的罰鍰。