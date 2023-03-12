前次碰頭爆發T1聯盟史上最大衝突的桃園永豐雲豹、台啤英熊兩隊，12日在國體大體育館交鋒，儘管「魔獸」霍華德交出23分、27籃板及7助攻表現，雲豹仍然守不住柯歐斯、大勝與蔣淯安等人凶猛火力，最後以95比110慘遭英熊修理，除了苦吞4連敗，更以4勝15敗戰績繼續墊底。

雲豹此役剛好迎回陳孝榕結束禁賽復出，跟蔣淯安直接在場上對決，英熊也只能用大勝、柯歐斯兩名洋將輪替，瓊斯雖有登錄卻沒上場，幸好仍靠柯歐斯獨拿23分帶領，打完上半場，英熊65比54領先地主雲豹，霍華德半場10分、10籃板與4助攻，也身背3犯。

來到下半場，英熊靠著柯歐斯第3節包辦9分，朱億宗也搶7分，打完前3節，取得93比76大幅領先，帶著前3節拿下14分、15籃板數據進入末節的霍華德，雖然想要幫助雲豹挽回頹勢，可惜英熊末節一開始就投進三分球，轉眼就把差距擴大到20分以上。

不過雲豹並未輕言放棄，霍華德也持續留在場上拚戰，很快就把他的個人數據累積到雙20，可是雲豹始終無法縮小差距到14分以內，就算打到最後1分多鐘，雲豹都還落後17分，霍華德還是續留場上，更在最後4秒宣告6犯畢業才肯離場，這是魔獸本季首次犯滿畢業！