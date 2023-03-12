企業18年甲級男女排球聯賽的男子組季後賽事，12日由例行賽排名第二的屏東台電迎戰排名第五的雲林美津濃。兩隊大戰五局，由屏東台電先下兩城，中間遭雲林美津濃逆襲，強勢將戰線拉至第五局，最後屏東台電找回專注力，恢復供電，以25比21、25比23、24比26、17比25與15比6搶下挑戰賽門票。

第一局屏東台電先以快攻將氣勢打出，在林宜暉的帶動之下，全隊攻守節奏流暢，雲林美津濃靠著許睿恩在前排看守，隊友「發哥」洪榮發也拼命追到只剩一分差，戰況陷入膠著，關鍵時刻，雲林美津濃發生失誤，交出球權，屏東台電曾茂聰看準機會，在二號位打出大斜線收尾，第一局由屏東台電率先攻下。

第二局兩隊打得難分難捨，屏東台電黃正良首先站出來試圖翻轉局勢，雲林美津濃許睿恩快攻回擊，幫隊伍穩住領先優勢，發哥趁勢追擊，成功擾亂對手陣腳，加上屏東台電關鍵時刻的失誤，成功讓雲林美津濃悄悄拉開分差，暫停回來後屏東台電重新組織，靠著蔡沛彰、甘明修以及林宜暉的Ace球追平比分，雲林美津濃許美中不同意，重扣回擊硬是將局勢給穩住，此時屏東台電甘明修、許紋誠在下局奮起直追，由黃正良搶下局末，許紋誠接力，在後排強勢重扣收下此局，屏東台電再下一城。

第三局雲林美津濃逆風翻盤，許睿恩小吊球緊咬住比分，張佑晨找到屏東台電的三不管地帶，為球隊爭取到領先優勢，林裕鈞攔網搭配許美中有效的進攻，打通任督二脈，加上關鍵時刻屏東台電攻擊出界，成功讓雲林美津濃扳回一城。

第四局兩隊數度僵持不下，雲林美津濃許睿恩、洪榮發保持專注力，不放過任何機會，温逸凱打鐵趁熱，四號位斜線攻擊拉大分差，雖然屏東台電許紋誠強勢回擊，卻還是攻不破雲林美津濃的銅牆鐵壁，重要時刻老大許美中求勝的氣勢已無人能抵擋，此局由雲林美津濃穩住勝利，將戰線延長至第五局。

決勝第五局，屏東台電恢復供電，加快節奏擾亂雲林美津濃步調，逐漸將分差擴大，由屏東台電許紋誠搶下賽末，隊友詹旻翰終結比賽，成功晉級挑戰賽。